POL-PIBIN: Zweifach berauschter E-Scooter Fahrer

Bingen (ots) - Am 23.08.2022 um 17:15 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Gerbhausstraße einen 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 ...

mehr