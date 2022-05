Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Fahrer flüchtig, Zeugen gesucht!

Gau-Algesheim, Alleestraße (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 03.05.2022 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Alleestraße/Schillerstraße in Gau-Algesheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah an der Einmündung der Schillerstraße zur Alleestraße, den von rechts kommenden Radfahrer und touchierte diesen am Hinterrad. Der 20-jährige Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer flüchtete im Anschluss des Verkehrsunfalls unerlaubt von der Unfallstelle. Laut verletztem Radfahrer handelte es sich vermutlich um einen dunkelblauen Ford Fiesta. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, mitteleuropäischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt, blonde "wellige" Haare, schwarze Basecap mit "NY" Kennzeichnung an der Front.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ingelheim (06132 6551-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell