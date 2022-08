POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Gensingen (ots) - Am 24.08.2022 um 15:30 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Binger Straße in Gensingen einen 49-jährigen PKW-Fahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

