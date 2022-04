Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht Brandstiftung

Reinsdorf (ots)

Zu mehreren Brandfällen kam es in der Nacht von Donnerstag den 14.04.2022 zu Freitag den 15.04.2022 in den Ortslagen Reinsdorf, Donndorf und Bad Frankenhausen. So stand am Donnerstag gegen ca. 22:55 Uhr in Reinsdorf ein großes Strohdiemen im Wert von ca. 25000 Euro in Vollbrand und nur knapp 10 Minuten später gingen ca. 1000 Strohballen im Wert von 35000 Euro in Donndorf in Flammen auf. Doch damit nicht genug, wurde gegen ca. 01:20 Uhr die Rettungsleitstelle Nordhausen über einen Brand im alten Gymnasium in Bad Frankenhausen, Kantor-Bischoff-Platz informiert. Hier geriet im Obergeschoss eine Tür des in Renovierung befindlichen Gebäudes in Brand. Über die Brände wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Nordhausen informiert und hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen.

