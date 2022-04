LPI-NDH: Angetrunkener rammt parkendes Fahrzeug und verletzt sich

Sollstedt, Heilbad Heiligenstadt (ots) - Auf Beutezug waren Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag im Eichsfeld und im Landkreis Nordhausen. In Worbis brachen die Täter im Hausener Weg in verschiedene Büroräume einer Transportfirma, einer Baufirma und eines Kfz Unternehmens ein. Auch in der Ohmbergstraße war ein Autoservice betroffen. In Leinefelde traf es eine Apotheke in der Robert-Koch-Straße, wo die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten. Mehrere ...

