Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tankbetrüger gesucht - Polizei sucht Zeugen

Greußen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann steht in Verdacht, am Donnerstag, 17. Februar, gegen 14.00 Uhr, mit einem PKW Rover an der Tankstelle Tank&More in Greußen einen Tankbetrug begangen zu haben. Unter Verwendung des nicht registrierten Kennzeichens SÖM-MV 89 betankte er das Fahrzeug im Wert von über 90 Euro. Anschließend entfernte sich der Täter vom Gelände, ohne die Rechnung zu bezahlen. Das Foto einer Überwachungskamera zeigt den bislang unbekannten männlichen Täter. Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person?. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben? Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 oder jede andere Polizeidienststelle.

