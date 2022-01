Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei Rangelei mit Ehemann leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Im Hagener Innenstadtbereich wurde eine Frau bei einer Rangelei mit ihrem Ehemann leicht verletzt - sie flüchtete sich in die Wohnung einer Nachbarin. Am Montagmorgen (10.01.2022) stritt sich die Hagenerin zunächst mit ihrem 50-jährigen Partner. Der Mann habe im weiteren Verlauf die Beherrschung verloren und ihr mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Um sich zu wehren, habe die Frau ihren Ehemann nach eigenen Angaben am T-Shirt gezogen, dabei griff er ihr dann an den Kragen und schubste sie auf den Glastisch im Wohnzimmer. In der Vergangenheit sei es bereits zu häuslichen Gewalten gekommen. Die hinzugerufene Polizei konnte den 50-Jährigen in der Wohnung antreffen. Er gab an, dass ihn seine Frau angegriffen habe. Damit sie von ihm loslässt, hätte er sie schließlich geschubst. Der Hagener erhielt eine Wohnungsverweisung, ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige. (arn)

