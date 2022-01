Polizei Hagen

POL-HA: 83-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Wehringhauser Straße kam es am Montag (10.01.2022) um 11 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein 83-Jähriger schwer verletzte. Eine 66-Jährige wollte mit ihrem Dacia von der Wehringhauser Straße nach links in die Rehstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihr der vorfahrtsberechtigte 83-jähriger mit seinem Kleinkraftrad entgegen, der in Richtung Innenstadt fuhr. Die Iserlohnerin passierte den Kreuzungsbereich. Sie gab bei der Polizei an, dass sich der Roller noch weit von der Ampel entfernt befunden habe. Der Hagener Kleinraftradfahrer bremste sein Fahrzeug jedoch ab und verlor dabei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine schwere Verletzung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell