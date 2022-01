Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger versucht Standkontrolle auszuweichen - Drogenfahrt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am 10.02.2022 führten mehrere Polizisten der Wache Innenstadt eine Standkontrolle am Märkischen Ring durch. Ziel war eine Überwachung des fließenden Verkehrs und Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Dazu kontrollierten sie beide Fahrtrichtungen. Gegen 23:50 Uhr fuhr ein VW auf die Kontrollstelle zu. Plötzlich bremste er und bog abrupt in die Rathausstraße ab. Dieses Verhalten erschien den Beamten merkwürdig. Ein Streifenwagen wurde besetzt und die Verfolgung aufgenommen. Die Polizisten konnten den 18-Jährigen am Bergischen Ring auf Höhe der Hochstraße stellen. Bei der Ansprache nahmen die Polizisten einen cannabisähnlichen Geruch wahr. Ein Drogentest zeigte schnell an, dass der Fahrer vor kurzen Marihuana konsumiert hatte. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. Den 18-Jährigen erwarten jetzt eine Anzeige und eine empfindliche Strafe. (hir)

