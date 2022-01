Polizei Hagen

POL-HA: 300 Liter Diesel aus LKW gestohlen - Fahrer schlief in Kanzel

Hagen-Haspe (ots)

An Sonntag, 09.01.2022, fuhr ein LKW-Fahrer die Raststätte Funkenhausen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen an. Hier legte er sich gegen 18 Uhr in seiner Kanzel schlafen. Am Montag, 10.01.2022, erwachte er gegen 4:30 Uhr wieder uns nahm starken Dieselgeruch wahr. Er bemerkte, dass der Tankdeckel seines LKWs abgeschraubt war. Dieser lag auf dem Boden. Unbekannte stahlen offenbar auf unbekannte Weise zirka 300 Liter Dieselkraftstoff und entkamen unerkannt. Ein Schaden entstand am LKW zum Glück nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

