Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeibeamtin leicht verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kettenreaktion - 13.500 Euro Sachschaden

Drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 13.500 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr ereignete. Zu spät erkannte eine 43-Jährige, dass sich vor dem Rombachtunnel ein Rückstau gebildet hatte, weshalb sie mit ihrem VW auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug auffuhr, welches auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde. Der 21-jährige Fahrer des "mittleren" Fahrzeuges erlitt bei dem Unfall wohl leichte Verletzungen. Da bei ihm Auffälligkeiten festgestellt wurden, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen: Unfall beim Überholen

Auf der B 19 zwischen den Auffahrten Oberkochen Nord und Aalen-Unterkochen überholte ein 45-Jähriger am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr mit seinem Toyota einen vorausfahrenden Lkw, wobei er einen entgegenkommenden Skoda übersah. Dem 45-Jährigen gelang es zwar noch, den Lkw zu überholen, prallte jedoch beim Widereinscheren gegen den Skoda. Bei dem Unfall erlitt der 52 Jahre alte Skoda-Fahrer leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 16.000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Um von der Oberen Bahnstraße nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen, bremste ein 49-Jähriger seinen Audi am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr leicht ab. Ein nachfolgender 53-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Audi A6 auf das Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstand.

Aalen-Fachsenfeld: Parkrempler

Auf rund 2800 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 82-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Ford beim Ausparken einen in der Hans-Sigmund-Straße abgestellten VW Golf beschädigte.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, nachdem eine 32-Jährige mit ihrem Smart auf der Charlottenstraße gegen einen geparkten Audi fuhr.

Ellwangen: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen und ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 58-Jähriger am Mittwochabend verursachte. Kurz vor 19.30 Uhr befuhr er mit seinem Renault die Landesstraße 1073 zwischen Altmannsweiler und Ellwangen, wo er beim Abbiegen, vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss, auf die Gegenfahrbahn geriet und dort gegen den vorfahrtsberechtigten VW eines 50-Jährigen prallte. Bei dem Unfall erlitten sowohl der Unfallverursacher, wie auch seine Beifahrerin leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Ellwangen: Polizeibeamtin leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug eine Polizeibeamtin am Mittwochmorgen durch Tritte einer 54-Jährigen davon. Gegen 5.30 Uhr hatte eine 81-Jährige die Beamten zu Hilfe gerufen, nachdem die 54-Jährige sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sich verbarrikadierte und herumschrie. Nachdem die Polizeibeamten vor Ort waren, spuckte die Frau die Beamtin an und trat sie gegen das Knie. Die 54-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger von Pkw angefahren

Auf der Herlikofer Straße übersah ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer am Mittwoch eine 92-jährige Fußgängerin, welche die Straße auf dem Fußgängerüberweg querte. Die Dame wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Die 92-Jährige wurde nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht.

Böbingen: 8000 Euro Sachschaden

Mit seinem Mazda befuhr ein 21-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr den Gemeindeverbindungsweg zwischen Brackwang und Böbingen. Als ihm ein Lkw mit Milchtank entgegenkam, kam er mit seinem Pkw wegen eines Fahrfehlers zu weit nach rechts, wo das Fahrzeug an einem Abwasserschacht hängen blieb und ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell