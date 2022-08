Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Straßenlaterne beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwochmorgen (24. August 2022) wurde den Stadtwerken eine beschädigte Straßenlaterne gegenüber des Betriebsgeländes an der Siemensstraße gemeldet. Vermutlich hatte zuvor ein unbekannter LKW-Fahrer die Laterne touchiert und war anschließend weitergefahren, ohne sich darum zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können oder den Tatzeitraum weiter eingrenzen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell