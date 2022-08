Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (06. August 2022), im Zeitraum von 17:55 Uhr bis 18:05 Uhr, kam es an der Adresse Zur Ladestraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer Opel Corsa wurde bei dem Unfall am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter, entfernten sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu ...

mehr