Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zaunelemente an Schulhof entwendet

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag (05. August 2022) haben unbekannte Täter mehrere Elemente eines Metallzaunes gestohlen, der den Schulhof eines Gymnasiums am Friedrich-Nettesheim-Weg umgibt. Sie lösten insgesamt acht der 150 cm hohen Doppelstabmatten und entwendeten diese. Vermutlich stand in der Nähe ein Fahrzeug zum Abstransport der Beute bereit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

