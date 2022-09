POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung am Europaplatz

Gescher (ots) - Unfallzeit: 16.09.2022, 15:30 Uhr; Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße Zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr kam es am Freitag gegen 15.30 Uhr in Gescher. Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Gescher wollte das Rondell Bahnhofstraße/Schlesierring in die Bahnhofstraße verlassen und stieß dabei mit einem von links kommenden 24-jährigen Mann zusammen, der die Bahnhofstraße in Höhe einer ...

