Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zeugenaufruf nach Unfall im Kreisverkehr

Gescher (ots)

Unfallzeit: 16.09.2022, 15:30 Uhr;

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße

Zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr kam es am Freitag gegen 15.30 Uhr in Gescher. Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Gescher wollte das Rondell Bahnhofstraße/Schlesierring in die Bahnhofstraße verlassen und stieß dabei mit einem von links kommenden 24-jährigen Mann zusammen, der die Bahnhofstraße in Höhe einer Querungshilfe passieren wollte. Unklar ist, ob der in Gescher lebende Mann sein Fahrrad schob oder ob er gefahren ist. Der 24-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand insgesamt rund 1.600 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats Ahaus in Verbindung zu setzen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell