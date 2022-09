Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Radfahrer angefahren

Borken-Gemen (ots)

Unfallzeit: 16.09.2022, 18:30Uhr;

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße/Otto-Hahn-Straße

Schwere Verletzungen erlitt am Freitag ein 68 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Borken-Gemen. Der Borkener war gegen 18.30 Uhr auf der Ahauser Straße stadtauswärts unterwegs und im Begriff, die Einmündung Otto-Hahn-Straße zu queren, als er mit dem Wagen eines 37-jährigen Borkeners zusammenstieß. Der Autofahrer wollte von der Ahauser Straße nach rechts in die Otto-Hahn-Straße abbiegen. Den gestürzten Radfahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. (db)

