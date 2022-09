Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnung an Brinkstraße

Borken (ots)

Tatzeit: zwischen 12.09.2022, 00:30 Uhr, und 16.09.2022, 20:00 Uhr;

Tatort: Borken, Brinkstraße

Bargeld, Schmuck sowie Parfüm haben Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch in Borken erbeutet. Die Unbekannten verschaffen sich zwischen Montag, 00:30 Uhr, und Freitag, 20:00 Uhr, gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Durch eine tagsüber unverschlossene Haustür gelangten die Einbrecher mutmaßlich in das Gebäude an der Brinkstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

