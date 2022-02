Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zur Versammlungslage in Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots)

Am 08.02.2022 haben in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 67 Personen an einem unangemeldeten Aufzug in Kühlungsborn teilgenommen. Unter Begleitung anwesender Einsatzkräfte protestierten die Teilnehmer gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht. Nach Beendigung der Demonstration verließen die Anwesenden den Versammlungsbereich. Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, so wurde auf den Abstand geachtet.

