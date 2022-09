POL-K: 220921-5-K Angehörigen im Videochat bedroht - Polizei durchsucht Wohnung

Köln (ots) - Erneut hat ein aufmerksamer Bankmitarbeiter am Dienstagnachmittag (20. September) in einer Filiale der Kreissparkasse in der Innenstadt in letzter Sekunde einen Betrug zum Nachteil einer Seniorin (85) verhindert. Die Betrüger hatten der 85-Jährigen am Telefon vorgegaukelt, dass ihr Schwager eine Frau ...

mehr