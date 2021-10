Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in entkernte Zulassungsstelle - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (14.10.2021) wurde ein versuchter Einbruch in die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in der Oststraße festgestellt.

Zwischen Dienstag, 12.10.2021, 11:00 Uhr und Donnerstag, 14.10.2021, 08:15 Uhr betraten Unbekannte gewaltsam das Gebäude.

Die Zulassungsstelle wird gegenwärtig saniert und das Gebäude vollständig entkernt.

Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben getätigt werden.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun, wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 - 52 80 6 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell