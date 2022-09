Polizei Köln

POL-K: 220921-3-K Zwei SUV in Köln-Vogelsang entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl von gleich zwei schwarzen Audi mit Keyless-Go-Funktion in der Nacht zu Dienstag (20. September) in Köln-Vogelsang sucht die Polizei Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen sollen gegen 2.20 Uhr mindestens zwei Unbekannte den Audi eines 43-Jährigen in der Einfahrt seines Einfamilienhauses auf dem Kolibriweg geöffnet und mit diesem entgegen der Einbahnstraße in Richtung Vogelsanger Straße weggefahren sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 überprüfen in dem Zusammenhang den weiteren Diebstahl eines SUV nur einige Straßen weiter. Der 47-jährige Besitzer hatte seinen schwarzen Audi gegen 18 Uhr ebenfalls in der Einfahrt seines Einfamilienhauses geparkt und abgeschlossen. Am darauffolgenden Morgen bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 74 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Fachleute der Kölner Kriminalprävention raten in diesem Zusammenhang dringend, Autoschlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen in einer speziellen Schutzhülle oder Blechdose zu lagern. So kann ein unberechtigtes Abfangen der Funksignale effektiv verhindert werden. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell