Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - "Geisterradlerin" angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 39 Jahre alte Pedelecfahrerin am Mittwoch in Ahaus erlitten. Die Ahauserin war gegen 14.10 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Wüllener Straße aus Richtung Adenauerring kommend in Richtung Düwing Dyk unterwegs. Als sie die Einmündung Oberortwick passieren wollte, querte ein Auto ihren Weg. Der 53-Jährige Ahauser wollte auf die Wüllener Straße abbiegen und übersah dabei die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung radelnde Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Leichtverletzte an. Es entstand geringer Sachschaden.

