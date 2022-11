Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Auto kracht gegen Werbetafel

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Ein 35-jähriger Kia-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13.15 Uhr die Wiesenstraße in Richtung Ringstraße. Zu spät erkannte er dort, wie ein vorausfahrendes Auto zum Linksabbiegen anhielt, woraufhin er nach rechts auswich. Sein Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen die Werbetafel eines Supermarkts. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

