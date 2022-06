Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch - Täter ohne Beute geflüchtet

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten Am Weißdorn ein. Sie nutzten eine Fluchttreppe, um in das erste Obergeschoss zu gelangen. In den Räumen durchsuchten sie die Schränke nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie aber nichts mit. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

