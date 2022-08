POL-SO: Warstein - Das Auto ist kein Safe!

Warstein (ots) - Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Warsteiner mit seinem Krad gegen 21:50 Uhr die Rangestraße in Fahrtrichtung Enkerbruch. Im Übergang der Rangestraße in den Rangetriftweg geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die dortige Mittelinsel und kam zu Fall. Die Straße verläuft in diesem Bereich in einer leichten Rechtskurve. Die Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung ...

