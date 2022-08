Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen - Teure Brötchen

Lippstadt (ots)

Am Samstagmorgen, 20. August, führte die Polizei in Lippstadt Geschwindigkeitskontrollen in der Hörster Straße durch. Im Ergebnis konnten insgesamt 21 Verstöße festgestellt werden. Den traurigen Rekord an diesem Morgen konnte ein Autofahrer für sich verbuchen, der bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h angehalten wurde. Spontan äußerte der Fahrer, dass er "nur mal eben zwei Brötchen" kaufen wollte. Diese kommen ihn nun teuer zu stehen. Den rasanten Fahrer erwarten zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro und ein Monat Fahrverbot.(dk)

