Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bar

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich am Mittwoch in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr an einer Bar in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein zu schaffen. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang und liefen zielgerichtet zu einem Zigarettenautomaten. Den entwendeten die Täter gleich komplett. Anschließend bedienten sie sich noch an der Kasse, an dem Inhalt einer Geldbörse und an einer Musikanlage. Alles in allem verursachten die Einbrecher einen Schaden von ca. 9.000 Euro. Den Spuren nach zu urteilen, müssen die Diebe mit einem kleineren Transporter oder Kleinbus zum Tatort gefahren sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

