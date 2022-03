LPI-SHL: Vermisster aufgefunden

Zella-Mehlis (ots) - Buntmetalldiebe trieben am Donnerstag (24.03.2022) ihr Unwesen auf einem Firmengelände "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Am hellerlichten Tage entwendeten die Diebe 143 Kilogramm Kupferrollen im Gesamtwert von 7.150 Euro. Bei den Tätern handelt es sich augenscheinlich um Schrotthändler. Diese waren mit einem weißen Mercedes Sprinter mit Ilmenauer Kennzeichen unterwegs. Genaue ...

