Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Soest

Anröchte (ots)

Am Sonntag, 21. August, gegen 18 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 43 und 48 Jahren alten Brüdern und einem 20- und 22-jährigen Geschwisterpaar. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung fügte ein 43-jähriger Libanese dem 22-jährigen Afghanen mit einem Küchenmesser oberflächliche, nicht lebensgefährliche Verletzungen im Rückenbereich zu. Sein 48-jähriger Bruder schlug zeitgleich mit einem Stuhl auf den 22-Jährigen ein. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Paderborn bewertet das Geschehen als gefährliche Körperverletzung. Der 48- und 43-Jährige wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.(jb)

