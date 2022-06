Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Mann prallt gegen Schutzplanke

Am Montag erlitt ein Fahrer bei Blaustein leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 25-Jähriger in der Kurt-Mühlen-Straße in Ehrenstein. Im Verlauf einer Linkskurve auf der Brücke konnte er mit seiner Honda wohl die Spur nicht mehr halten und kam von der Straße ab. Dabei prallte sein Motorrad gegen die Leitplanke und der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ärzte untersuchten den Mann in einer Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Motorrad und der Planke auf gut 2.000 Euro.

