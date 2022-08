Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in eine Firma

Warstein-Belecke (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag, 20. August, 16 Uhr und Montag, 22. August, 5.30 Uhr, in eine Lagerhalle am Walter-Rathenau-Ring ein. Zunächst brachen sie gewaltsam das Schloss einer Tür auf und gelangten so auf das Firmengelände. Anschließend hebelten sie eine Stahltür auf und gelangten so ins Innere der Lagerhalle. Ihre Beute transportierten sie wahrscheinlich mit einem Fahrzeug, welches sie am Haarweg geparkt hatten, ab. Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02902 91000 entgegen.(jb)

