Polizei Paderborn

POL-PB: Räuberischer Diebstahl aus Restaurant

Delbrück-Westenholz (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Restaurant auf einem Freizeitgelände an der Wiebeler Straße in Delbrück-Westenholz am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 18-jährige Angestellte hatte gegen 14.35 Uhr einen Mann bemerkt, der das Restaurant schnell verlassen hatte und festgestellt, dass ein Kellnerportemonnaie fehlte. Der 26-jährige Inhaber des Restaurants sah, wie der unbekannte Tatverdächtige in einen hellblauen VW Golf stieg, der auf der angrenzenden Parkfläche stand. Er lief zu dem Auto, das ein polnisches Kennzeichen trug, und klopfte gegen die Fensterscheiben. Der Tatverdächtige setzte jedoch mit dem Fahrzeug zurück und beschädigte am Gebäude eine Glasscheibe. Dabei verlor er das hintere Kennzeichen des Autos und flüchtete im Anschluss von dem Gelände. Der 26-jährige Inhaber musste dabei zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Er erkannte noch eine Frau, die neben dem Fahrer im Golf gesessen haben soll. Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Das Kennzeichen wurde sichergestellt.

Der Tatverdächtige wird als etwa 25 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Seine Haare waren kurz und braun, dazu hatte er einen braunen Vollbart. Zur Tatzeit soll er zudem ein dunkelgrünes T-Shirt und eine helle Hose getragen haben. Die Frau auf dem Beifahrersitz soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein und und kurze dunkle Haare getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verdächtigen und dem Fluchtfahrzeug geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

