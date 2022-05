Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Einbrecher stehlen Play-Station aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Gudensberg

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.05.2022, 18:00 Uhr bis 19.05.2022, 13:00 Uhr In der Zeit von gestern Abend bis heute Mittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sylvanerweg ein und stahlen eine Play-Station. Die Täter warfen mit einem Stein die Scheibe einer Balkontür ein und gelangten anschließen in die Räumlichkeiten. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Aus einem Schrank stahlen sie die Play-Station. Der angerichtete Sachschaden beträgt 700,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

