Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Ihre Polizei als Ansprechpartner vor Ort

Mayen (ots)

Interesse am Polizeiberuf aber noch viele Fragen über dem Kopf? Unsere Einstellungsberater stehen Euch als Ansprechpartner am Dienstag, dem 19. April 2022 zwischen 09:00 - 14:00 Uhr auf dem Marktplatz in Mayen Rede und Antwort. Wir informieren über einen der vielfältigsten und spannendsten Berufe und helfen bei allen offenen Fragen. Darüber hinaus bieten wir mit unserem Sicherheitsmobil spezielle Beratung beim Thema Einbruchsschutz oder den aktuellen Betrugsmaschen an - kostenlos natürlich. Aber auch für alle anderen Anliegen und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell