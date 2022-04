POL-PDMY: Diebstahl von Rundumleuchten/ Warnleuchten

Adenau (ots) - Am 06.04.2022 kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkdeck des Kaufhauses "Fabry" in Adenau zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Dieser beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein bereits dort parkendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen. ...

