POL-OS: Bohmte: Unbekannte hängten tote Katzen an Kanalbrücke

Osnabrück (ots) - Am Freitag (08.04.2022), zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Handtaschenraub in der Detmarstraße zum Nachteil einer 83-jährigen Frau. Der Täter floh ohne Beute in Richtung des Marien-Hospitals (MHO). Die 83-Jährige ging zu Fuß die Detmarstraße in Richtung ...

mehr