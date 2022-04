Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter versuchte einer 83-jährigen Dame die Tasche zu entreißen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag (08.04.2022), zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Handtaschenraub in der Detmarstraße zum Nachteil einer 83-jährigen Frau. Der Täter floh ohne Beute in Richtung des Marien-Hospitals (MHO).

Die 83-Jährige ging zu Fuß die Detmarstraße in Richtung Kollegienwall entlang. Auf Höhe eines dortigen Hospizes (Ecke Johannisfreiheit) näherte sich der Dame von hinten ein unbekannter Mann und packte den Trageriemen ihrer Handtasche. Durch gewaltsames Ziehen versuchte der Täter ihr die Tasche zu entreißen. Die resolute Osnabrückerin hielt jedoch dagegen und wehrte sich zusätzlich mit ihrem Regenschirm gegen den Mann. Schließlich riss jedoch die Halterung des Trageriemens, woraufhin die Tasche und auch die Fußgängerin zu Boden fielen. Der Täter flüchtete daraufhin umgehend und ohne Beute in Richtung der Johannisfreiheit und bog dort nach rechts ab. Bereits getätigte Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich anschließend im Bereich der Schranken auf das Krankenhausgelände begab und sich dort versteckte. Kurze Zeit später trat er aus seinem Versteck hervor und lief die Johannisfreiheit in Richtung Bischofstraße. Die 83-Jährige verletzte sich bei ihrem Sturz glücklicherweise nur leicht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 18 Jahre alt - etwa 160 cm groß - schwarze FFP-2 Maske - dunkle Hose - dunkle Jacke - evtl. dunkle/schwarze Haare - evtl. schwarze Schuhe mit weißen Streifen

Die Ermittler bitten nun um Hinweise auf die Tat oder den Täter. Womöglich wurde dieser bei seiner Flucht im Bereich des MHO gesichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell