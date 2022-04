Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer: Carport in der Stüvestraße in Brand geraten

Melle (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden die Feuerwehr und Polizei zu einem gemeinsamen Einsatz in die Stüvestraße gerufen worden. Ein Carport, welches an das Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Buer grenzt ist aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Gegen 02.50 Uhr bemerkten die Bewohner des angrenzenden Einfamilienhauses das Feuer, welches bereits stark ausgebreitet war. Sie liefen umgehend ins Freie und alarmierten die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Polizei stand das Carport sowie zwei darunter geparkte Pkw und ein Motorrad bereits in Vollbrand und wurden gänzlich zerstört. Die Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehren aus Buer, Markendorf, Melle-Mitte und Tittingdorf waren schon vor Ort und die Löscharbeiten liefen auf Hochtouren. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie auf das Gebäude der Feuerwehr konnte verhindert werden. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde leicht verletzt, die Bewohnter blieben unverletzt. Ob Schäden am Wohnhaus entstanden sind ist derzeit noch unklar. Der geschätzte Schaden liegt bei mindestens 100.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Diese dauern an.

