POL-PB: Fensterscheiben an Bankgebäude beschädigt

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Nach der Kollision eines Radlers mit einem Auto auf der Triftstraße am letzten Samstag, 14.05.2022, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht den Radfahrer sowie Unfallzeugen. Eine Nissan-Micra-Fahrerin (45) fuhr gegen 14.45 Uhr auf der Triftstraße in Richtung Schwimmbadstraße. In der leichten Linkskurve in Höhe des Aldi-Marktes kam ihr auf ihrer Seite ein Radfahrer entgegen. Der ...

