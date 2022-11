Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Mit Fahrrad Pkw beschädigt

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr wollte ein 56-jähriger BWM-Fahrer aus einem Firmengelände in der Voithstraße in diese einfahren. Hierbei fuhr ein Radfahrer an ihm vorbei und blieb mit seinem Pedal am BMW hängen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Radfahrer fuhr im Anschluss weiter ohne anzuhalten und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Radfahrer.

Schwäbisch Hall: Unfall bei Wendemanöver

Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr die Salinenstraße stadtauswärts. Auf Höhe des ZOB wollte er wenden und stieß dabei mit einer ebenfalls stadtauswärts fahrenden 24-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

