Polizei Düren

POL-DN: Zimmerbrand in leerstehendem Haus

Linnich (ots)

In der Straße Altwyk in Linnich kam es gestern um 16:50 Uhr zu einem Brand im Obergeschoss eines unbewohnten Hauses.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an dem Objekt beschäftigt. Es handelte sich um ein leerstehendes Reihenhaus, in dem sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten keine Personen befanden. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell