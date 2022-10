Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Gemarkung Opperhausen, Kreisstr. 652, Abschnitt 40. Zeit: Mi. 12.10.2022,12.05 Uhr. Ein LKW-Fahrer aus Bramsche befuhr die Kreisstr. 652, von Ahlshausen kommend, in Richtung Opperhausen und Ausgangs einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß der LKW gegen einem am Unfallort befindlichen Straßenbaum und kam daran zum Stillstand. Am LKW entstand hoher Sachschaden am Aufbau, geschätzt 25000.-Euro. Zwecks Bergung mußte der Straßenbaunm gefällt werden und es erfolgte eine Vollsperrung der K 652. Fahrer wurde durch den Anprall LKW -Baum leicht verletzt und er wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet.

