Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Nörten-Hardenberg - Zeugenaufruf 08.10.2022, 22:00 Uhr bis 10.10.2022, 07:00

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bürgermeister-Heise-Straße, 08.10.2022, 22:00 Uhr bis 10.10.2022, 07:00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hoj)- In der o. g. Zeit war der weiße Seat Leon der Geschädigten am Straßenrand der Bürgermeister-Heise-Straße, in Höhe Hausnummer 29, ordnungsgemäß abgestellt. Am Montagmorgen stellte die Geschädigte einen Schaden an der Fahrertür ihres Fahrzeug fest. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, muss aber noch an der Fahrertür gewischt haben. Der Schaden an dem weißen Seat wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-7005-0 oder der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503-91523-0 zu melden.

