POL-OLD: +++ Personalentscheidung getroffen +++ Polizeidirektor Wilfried Grieme wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch +++

Oldenburg (ots)

Im Oktober 2022 wird der Leitende Kriminaldirektor Jörn Stilke in den Ruhestand verabschiedet. Die Entscheidung über die Nachfolge des Leiters der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat der Niedersächsische Innenminister Boris Pistorius nun getroffen. Polizeidirektor Wilfried Grieme wird die Aufgabe von Jörn Stilke zukünftig übernehmen.

Am Dienstag, 20. Juni 2022, überreichte Polizeipräsident Johann Kühme dem 59-jährigen Wilfried Grieme die entsprechende Urkunde. Der offizielle Amtswechsel wird im Herbst stattfinden.

Wilfried Grieme ist seit über 40 Jahren Polizeibeamter in Niedersachsen. Nach seiner Ausbildung arbeitete er zunächst in verschiedenen Funktionen in Verden und Achim, bevor er nach dem Laufbahnwechsel in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2004 die Leitung des Polizeikommissariats Osterholz übernahm. Dort sammelte er in 10,5 Jahren nicht nur sehr viel Führungs- und Einsatzerfahrung, sondern war für die Sicherheit von über 110.000 Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich. Derzeit ist Wilfried Grieme Leiter des Einsatzdezernates der Polizeidirektion Oldenburg. Hier ist er unter anderem für die Leitstelle der Polizei in Oldenburg, die Diensthundeführerinnen und -führer der Polizeidirektion, den Verkehrsbereich und die Koordination sowie Bewältigung diverser Einsatzlagen verantwortlich.

