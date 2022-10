Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Traktordiebstahl

Uslar (ots)

GEMARKUNG USLAR-OFFENSEN (js) Waldstück Bremker Tal, zwischen dem 19.09.22, 16.00 Uhr, und dem 08.10.22, 10.00 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem Waldstück in der Gemarkung Offensen einen 39 Jahre alten, grünen John Deer-Traktor mit Seilwinde, der zum Holz machen genutzt wurde. Dieser hat noch einen Wert von ca. 3000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

