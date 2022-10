POL-NOM: Wilde Müllablagerungen, Zeugenaufruf für Greener Anwohner

Uslar (ots) - Uslar (ke) Auschnippe, 10.10.2022, 12:40 Uhr Ein 60-jähriger Omnibus-Fahrer aus Wesertal befuhr die Auschnippe in Richtung Sohlingen. Ein 5-jähriger Junge aus Uslar wollte die Straße überqueren, wobei es zu einer leichten Berührung mit dem Bus kam. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde ärztlich behandelt. Am Bus entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 ...

