POL-MK: Einbruch in Doppelhaushälfte

Iserlohn (ots) - Ein Ladendetektiv beobachtete am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, wie ein 30-Jähriger Iserlohner in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring an einer Spendenbox für Pfand-Bons unmittelbar an den Pfandautomaten herumhantierte. Bei nähere Betrachtung stellte er fest, dass der Mann versuchte die Pfandbelege mittels eines kurzen Drahtes aus dem kleinen Einwurfspalt heraus zu manövrieren. Nach mehreren erfolglosen Versuchen sprach der Ladendetektiv den Mann ...

mehr