POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, den 23.01.2022

Peine (ots)

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle -Bitte um Zeugenaufruf!- In der Zeit von Samstag, 22.01.22, 06.00 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Führer beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Skoda, Fabia Combi einer 61-jährigen Peinerin und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 150,- EUR. Der Unfall ereignete sich in Peine in der Schäferstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter Tel. 05171-9990 zu melden.

