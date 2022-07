POL-MK: E-Roller und Fernseher bei Kellereinbruch entwendet

Plettenberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Oestertalstraße zu einer versuchten und einer vollendeten Brandstiftung. Auf einem Firmengelände setzten unbekannte Täter zunächst mehrere Holzpaletten in Brand. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000,- EUR. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Beamten im Nahbereich an einem geparkten Omnibus ein brennendes ...

mehr